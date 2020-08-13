Samanyolu Haber /Gündem / Oxford’un koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu /13 Ağustos 2020 12:56

Oxford’un koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesi’nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika’da üretileceğini açıkladı. Fernandez, aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını da duyurdu.

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika’da yapılacağını duyurdu.
 
Devlet Başkanı Fernandez, 2021’in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.

Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya’da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya’da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya’nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Öte yandan, biyoteknoloji firması BioNTech’in, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ortaklığında geliştirdiği “BNT162” isimli Covid-19 aşı adayının Arjantin’de insanlar üzerinde test edilmesine 10 Ağustos’ta başlanmıştı.
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