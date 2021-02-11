Samanyolu Haber /Gündem / Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği'nden Boğaziçi açıklaması /11 Şubat 2021 20:56

Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği'nden Boğaziçi açıklaması

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasında protesto gösterilerinin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir açıklamanın da Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği üyelerince yapıldığı belirtildi.

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği, "Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere, üniversitelere rektör atamalarına duyarsız kalmamayı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor, öğrenci arkadaşlarımızı ve saygıdeğer öğretim görevlilerimizi destekliyoruz" açıklaması yaptı.

Birliğin Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığı açıklamada şöyle denildi:

"Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği olarak hiyerarşik bakımdan yatay organizasyonlar olan üniversitelerin demokrasi kültürüne ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunun temel değerleri arasında yer alması gerektiğini düşündüğümüz bilimsel özgürlük ve akademik özerklik ilkelerine zarar verebileceği endişesiyle, Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere, üniversitelere rektör atamalarına duyarsız kalmamayı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor, bunların üniversiteler üzerindeki olası neticelerini yakından takip eden öğrenci arkadaşlarımızı ve saygıdeğer öğretim görevlilerimizi desteklediğimizi belirtmek istiyoruz."

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