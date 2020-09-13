Samanyolu Haber /Gündem / Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın aşı testleri yeniden başlıyor /13 Eylül 2020 10:00

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın aşı testleri yeniden başlıyor

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine hafta başında askıya alınan testlerine yeniden başladıklarını duyurdu.

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AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlanmıştı.

Ancak üniversite, cumartesi günü yaptığı açıklamada, testlere güvenilir şekilde devam edilebileceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının klinik testleri, son aşamada.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da testlere devam edileceği haberini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Hancock "Testlerin askıya alınması, her zaman güvenliği ön sıraya koyduğumuzu gösteriyor. Bilim insanlarımızı en yakın zamanda etkili bir aşı üretmeleri için destekliyoruz" dedi.

Oxdor Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bunun gibi büyük çaplı testlerde bazı deneklerin olumsuz tepkiler vermesinin "beklenir" bir durum olduğu belirtildi.

Üniversite hem bağımsız bir komitenin hem de İngiltere hükümetinin düzenleme sağlık ürünleri düzenleme komitesinin önerileri uyarınca testlere devam edilebileceğini duyurdu.

Üniversitenin açıklamasında, gizlilik kuralları gereğince, aşıya olumsuz tepki veren denek hakkında bilgi verilmedi.

New York Times gazetesi ise deneğin akut transvers miyelite (omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk) tepkisi verdiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma var.
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