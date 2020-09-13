Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın aşı testleri yeniden başlıyor

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlanmıştı.



Ancak üniversite, cumartesi günü yaptığı açıklamada, testlere güvenilir şekilde devam edilebileceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının klinik testleri, son aşamada.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da testlere devam edileceği haberini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Hancock "Testlerin askıya alınması, her zaman güvenliği ön sıraya koyduğumuzu gösteriyor. Bilim insanlarımızı en yakın zamanda etkili bir aşı üretmeleri için destekliyoruz" dedi.





Oxdor Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bunun gibi büyük çaplı testlerde bazı deneklerin olumsuz tepkiler vermesinin "beklenir" bir durum olduğu belirtildi.



