Samanyolu Haber /Dünya / Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmasından kötü haber /20 Mayıs 2020 00:32

Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmasından kötü haber

Koronavirüs'e karşı üzerinde çalışan aşı geliştirme projeleri içinde öne çıkanlardan bir tanesi de İngiliz Oxford Üniversitesi'nin uygulamalarıydı. Ancan söz konusu çalışmanın maymunlar üzerinde yapılan testlerinin başarısız olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Oxford Üniversitesi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının makak maymunları üzerinde yapılan denemelerinde başarı sağlanamadı. Aşı, virüsün yayılmasını engelleyemedi.

Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirme konusunda öncü rol oynayan Oxford Üniversitesi’nin makak maymunları üzerinde yaptığı denemeler virüsün yayılmasını engelleyemedi. Bulunan aşıdan tek doz uygulanan 6 maymunun zatürre geçirmesi engellendi ancak virüsün bulaşması ve enfeksiyonda bir değişiklik olmadı.

Şimdi aşı denemelerinin insanlar üzerinde etkili olup olmayacağı sorgulanıyor. Söz konusu aşı şu anda İngiltere’de insanlar üzerinde deneniyor. Bilim insanları aşının şimdilik sadece ‘kısmi koruma’ sağlayabileceğini belirtiyor.

İngiliz hükümeti, çalışmaların başarılı olması halinde Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 30 milyon doz aşının üretimine başlanacağını duyurdu.

İngiltere araştırmalara ek 65 milyon sterlin ayrılacağını açıkladı ve AstraZeneca ile küresel ölçekli lisans anlaşması yapıldığı duyuruldu. Eğer aşılar işe yararsa eylül ayına kadar 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmasından kötü haber Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:17:25