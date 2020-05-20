Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmasından kötü haber

Oxford Üniversitesi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının makak maymunları üzerinde yapılan denemelerinde başarı sağlanamadı. Aşı, virüsün yayılmasını engelleyemedi.





Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirme konusunda öncü rol oynayan Oxford Üniversitesi’nin makak maymunları üzerinde yaptığı denemeler virüsün yayılmasını engelleyemedi. Bulunan aşıdan tek doz uygulanan 6 maymunun zatürre geçirmesi engellendi ancak virüsün bulaşması ve enfeksiyonda bir değişiklik olmadı.





Şimdi aşı denemelerinin insanlar üzerinde etkili olup olmayacağı sorgulanıyor. Söz konusu aşı şu anda İngiltere’de insanlar üzerinde deneniyor. Bilim insanları aşının şimdilik sadece ‘kısmi koruma’ sağlayabileceğini belirtiyor.





İngiliz hükümeti, çalışmaların başarılı olması halinde Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 30 milyon doz aşının üretimine başlanacağını duyurdu.





İngiltere araştırmalara ek 65 milyon sterlin ayrılacağını açıkladı ve AstraZeneca ile küresel ölçekli lisans anlaşması yapıldığı duyuruldu. Eğer aşılar işe yararsa eylül ayına kadar 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş olacak.