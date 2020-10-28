Samanyolu Haber /Sağlık / Oxford uzmanlarından rakiplerine aşı çağrısı /28 Ekim 2020 20:12

Oxford uzmanlarından rakiplerine aşı çağrısı

Tüm dünyada 44 milyonu aşkın kişinin yakalandığı koronavirüste vaka sayıları hızla artarken gözler virüse karşı yapılan aşı çalışmalarından gelecek olumlu bir haberde.

SHABER3.COM

Koronavirüs aşı çalışmalarında son aşamada olan Oxford Üniversitesi’ndeki uzmanlar rakiplerine bir çağrıda bulundu. Oxford uzmanları korona aşı yarışında tek bir kazananın olmayacağını belirtti ve aşıları karşılaştırıp en etkili olanını geniş çaplı kullanmak konusunda çağrı yaptı.

The Lancet dergisinde yayınlanan makalede Dr. Susanne Hodgson ve Dr. Kate Emary, halihazırda geliştirme aşamasında 200’den fazla aşı adayı olduğunu ancak bunlardan yalnızca dokuzunun son klinik aşamasına geçebildiğine dikkat çekti.

Dr. Hodgson, aşıların özelliklerinin karşılaştırılması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19’a karşı tek bir aşının yarışı kazandığını göreceğimizi sanmıyorum. Farklı teknolojiler aşılara farklı avantajlar getirecektir. Tek bir aşının geniş ölçekli üretimi ve dağıtımında da muhtemel sıkıntılar olabilir. Aşıların başarılarını klinik olarak anlamlı bir şekilde karşılaştırmalı ve en etkili adayın geniş çaplı kullanımını sağlamalıyız.”

Dr. Emery ise şunları söyledi:

“Aşının Covid-19’a karşı koruyuculuğunu belirlemek için, aşı uygulanan kişilerdeki hastalığın ağır seyretme oranının, aşı olmayanlara göre önemli ölçüde düştüğünü görmemiz gerekir. Ancak koronaya yakalanan kişilerin küçük bir bölümünde semptomlar ağır geliştiği için çok büyük bir gönüllü grubuna ihtiyaç var. Bu aşıların koruyuculuğunu yalnızca büyük popülasyonlara uyguladığımızda görebileceğiz demek.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oxford uzmanlarından rakiplerine aşı çağrısı Sonraki Haber >>

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:45:49