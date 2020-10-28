Oxford uzmanlarından rakiplerine aşı çağrısı

Koronavirüs aşı çalışmalarında son aşamada olan Oxford Üniversitesi’ndeki uzmanlar rakiplerine bir çağrıda bulundu. Oxford uzmanları korona aşı yarışında tek bir kazananın olmayacağını belirtti ve aşıları karşılaştırıp en etkili olanını geniş çaplı kullanmak konusunda çağrı yaptı.







The Lancet dergisinde yayınlanan makalede Dr. Susanne Hodgson ve Dr. Kate Emary, halihazırda geliştirme aşamasında 200’den fazla aşı adayı olduğunu ancak bunlardan yalnızca dokuzunun son klinik aşamasına geçebildiğine dikkat çekti.





Dr. Hodgson, aşıların özelliklerinin karşılaştırılması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:





“Covid-19’a karşı tek bir aşının yarışı kazandığını göreceğimizi sanmıyorum. Farklı teknolojiler aşılara farklı avantajlar getirecektir. Tek bir aşının geniş ölçekli üretimi ve dağıtımında da muhtemel sıkıntılar olabilir. Aşıların başarılarını klinik olarak anlamlı bir şekilde karşılaştırmalı ve en etkili adayın geniş çaplı kullanımını sağlamalıyız.”





Dr. Emery ise şunları söyledi:





“Aşının Covid-19’a karşı koruyuculuğunu belirlemek için, aşı uygulanan kişilerdeki hastalığın ağır seyretme oranının, aşı olmayanlara göre önemli ölçüde düştüğünü görmemiz gerekir. Ancak koronaya yakalanan kişilerin küçük bir bölümünde semptomlar ağır geliştiği için çok büyük bir gönüllü grubuna ihtiyaç var. Bu aşıların koruyuculuğunu yalnızca büyük popülasyonlara uyguladığımızda görebileceğiz demek.”