Samanyolu Haber /Gündem / Oxford'un aşısına ilk onay geldi! /02 Ocak 2021 16:12

Oxford'un aşısına ilk onay geldi!

Dünya çapında 84 milyonu aşan vaka, 1.8 milyondan fazla ölüme neden olan koronavirüs pandemisi kaygı yaratmaya devam ederken, üst üste yeni aşılar da ortaya çıkmaya başladı.

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Bu aşılardan bir ide AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşısı oldu.

Bu aşıya ilk onay veren ülke de belli oldu. 

Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanım yetkilendirme başvurusu Hindistan’da değerlendirme aşamasında bulunuyordu.

Hintli sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta AstraZeneca ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, Oxford-AstraZeneca aşısının muhtemelen onaylanacağını açıklamıştı.

Hindistan bugün Oxford- AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Böylece Hindistan, Oxford- AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

AstraZeneca-Oxford aşısı ülkenin Kovid-19’a karşı onayladığı ilk aşı olurken, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının acil kullanım yetkilendirme başvurusu hala değerlendirme aşamasında bulunuyor. Hintli üst düzey yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısı ile birlikte en az 2 aşının daha onaylanmak için sırada beklediğini söyledi.

Ülkede önümüzdeki ilk 6 ayda 300 milyon kişinin aşılanmasını planlanıyor.
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