Oxford'un aşısına ilk onay geldi!









Bu aşılardan bir ide AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşısı oldu.





Bu aşıya ilk onay veren ülke de belli oldu.





Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu.





Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanım yetkilendirme başvurusu Hindistan’da değerlendirme aşamasında bulunuyordu.





Hintli sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta AstraZeneca ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, Oxford-AstraZeneca aşısının muhtemelen onaylanacağını açıklamıştı.





Hindistan bugün Oxford- AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Böylece Hindistan, Oxford- AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.





AstraZeneca-Oxford aşısı ülkenin Kovid-19’a karşı onayladığı ilk aşı olurken, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu.





Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının acil kullanım yetkilendirme başvurusu hala değerlendirme aşamasında bulunuyor. Hintli üst düzey yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısı ile birlikte en az 2 aşının daha onaylanmak için sırada beklediğini söyledi.





Ülkede önümüzdeki ilk 6 ayda 300 milyon kişinin aşılanmasını planlanıyor.