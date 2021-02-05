Samanyolu Haber /Eğitim / Oy birliğiyle rektör seçilen Tolan: Nitelikli bilim ancak seçimle olur /05 Şubat 2021 10:28

Oy birliğiyle rektör seçilen Tolan: Nitelikli bilim ancak seçimle olur

Almanya'da Göttingen Üniversitesi rektörlüğüne seçilen Prof. Metin Tolan, üniversite rektörlerinin seçimle belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu pozisyonlara meslektaşlarıyla aynı seviyede konuşabilecek nitelikli bilim insanları gelmelidir. Bu da ancak seçimle olur" diye konuştu.

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Prof. Metin Tolan, gazeteci Banu Güven'in sorularını yanıtladı. Almanya'da Göttingen Üniversitesi'ne rektör olarak seçilmesine dair süreci anlatan Tolan, "Evet bu bir seçim sürecidir. Böyle bir pozisyona başvuruyorsunuz, ardından adayları eleyen ve alanı küçülten bir komisyon var. Sonuçta aday oluyorsunuz ve üniversitenin senatosu tarafından seçiliyorsunuz. Nitekim oy kullanan 13 senato üyesi beni oy birliğiyle seçti" dedi. 

Üniversitenin yönetimine gelecek kişinin bilim insanlarıyla konuşabilen bir kişilik olması gerektiğini söyleyen Tolan, "Üniversitenin kendi belirlediği bir süreçtir bu. Burada bir bilim insanının bu göreve kazanılması önemliydi. Bir üniversitenin başına bilim insanlarıyla konuşabilen bir kişilik kazandırmak istiyorsanız sahadan birini bulmalısınız. Bunu sadece seçimle elde edebilirsiniz. Türkiye'deki sistem farklı görünüyor, ne kadar başarılı bilmiyorum. Bir üniversitede rektörü olarak diğer bilim insanlarıyla aynı seviyede konuşmalısınız" ifadelerini kullandı. 
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