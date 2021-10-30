Oy kaybı Erdoğan'a EYT'de 'U' dönüşü yaptırdı

Türkiye’de sayıları 6 milyona yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) her seçim öncesi gündeme geliyor. Prim gün sayısını doldurmalarına rağmen emekli maaşı almak için yaşı bekleyen vatandaşlara muhalefet emeklilik vaat ediyor. Daha önce EYT’lilerin emekli maaşına bağlanmasına karşı çıkan AKP’de seçim kaybetme endişesiyle paket hazırlığına başladı.







İKİ YIL ÖNCE YOKUM DEDİ, ŞİMDİ PAKET TALİMATI VERDİ





Bold'da yer alan analize göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’daki bir açılış programında EYT’lilerle ilgili konuya son noktayı koymuştu. Erdoğan “Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye yok. Seçim kaybetsek de yokum” demişti. Erdoğan bir U dönüşüne daha hazırlandığı ortaya çıktı.









ANKETLERDEKİ OY KAYBI GERİ ADIM ATTIRDI





Seçim kaybetmeyi göze alamayan AKP’li Erdoğan, verdiği sözden geri adım atmak zorunda kaldı. Seçim anketlerinde oyları 10 puan gerileyen Erdoğan, parti yönetimi ve bakanlara emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma yapmasını istedi. Paket önce Kabine’ye sunulacak ardından bütçe planlarına uygun olması durumunda hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacak.





YENİ YILA KADAR HAZIR





Memurlara 3600 ek gösterge çalışmasına başlayan AKP’nin yeni paketi seçimler öncesine yetiştirilecek. Marketten pazara, gıdadan faturalara kadar her gün gelen zamların altında ezilen vatandaşın oyunu kazanmak için hazırlanan paket yeni yıla kadar bitirilecek.





3 YIL ERKEN EMEKLİĞİN ÖNÜ AÇILACAK





İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda yapılıyor. Sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.





MALİYET 113 MİLYAR TL





Umut Partisi ismiyle siyasi parti bile kuran EYT’lilerin sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi. Çalışma Bakanlığı daha önce erken yaşta emekliliğin maliyetini hesaplamıştı. Maliyet kriterleri olarak emekli olacak kişinin ödemeyeceği prim, sağlık hizmeti ve emekli olması öngörülen toplam süre baz alındı. Bu kapsamda 10 ayrı analiz yapıldı. Bu kapsamda erken emekliliğin bütçeye yıllık maliyeti en az 113 milyar lira olarak belirlendi.