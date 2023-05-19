Samanyolu Haber /Gündem / 'Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı' demişti: Kaybolan oy bulundu /19 Mayıs 2023 00:07

'Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı' demişti: Kaybolan oy bulundu

Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Abdulkadir Aslantaş'ın, iddiasına göre oy kullandığı sandıkta kendisine bir tane bile oy çıkmamıştı.

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Abdülkadir Aslantaş, 3 sandık için itirazda bulundu.

Sandıktan kendi oyu çıkmayınca sosyal medya hesabından feryat eden vekil adayının oyları YSK tarafından sayıldı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı Abdülkadir Aslantaş, "Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı" demişti.

Sosyal medya hesabından isyan eden Abdülkadir Aslantaş “Şanlı şehrin şanlı insanlarına ben çok teşekkür ediyorum. 14 aydır sahadayız. 14 ayın her günü yaklaşık olarak sabahtan akşam 12 'ye kadar insanlarımızla kucaklaştık, insanlarımızla selamlaştık. Bizlere atılan resimlerde yaklaşık olarak 18 bin 750 oy var.
Bozova'nın iki sandığının birinde 491 oy, bir sandıkta ise 277 oy bu oyların tamamı ortada yok ve ben kendi sandığımda kullandığım oyum yok. Şimdi diyeceksiniz ki onu nereden biliyorsunuz. Çünkü o sandıktan hiç oy çıkmamış.

Diyorum ki demokrasi bir ülkede yaşıyoruz ama demokratik bir ortamda seçimin olmadığını belirtileridir bunlar.” demişti.
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