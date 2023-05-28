Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Birçok ilde sandıklarda usulsüzlükler yaşanırken, Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişinin oy kabinine silah ve el bombasıyla girdiği tespit edildi.



EL BOMBASI VE SİLAHLA OY KABİNİNE GİRDİ



El bombası ve silahla oy kabinine girdikten sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına silah doğrultan şahıs, ‘Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” şeklinde tehdit içerikli mesajı oy pusulasının üzerine koyarak fotoğraf çekti.



GÖZALTINA ALINDI



Oy kabininde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M. Ö şikayet üzerine gözaltına alındı.