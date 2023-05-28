Samanyolu Haber /Gündem / Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti /28 Mayıs 2023 17:01

Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir seçmen oy kabinine silahla girdi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına silah doğrultup tehdit içerikli mesaj paylaşan şahıs şikayet üzerine gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanma işlemleri devam ediyor.  Birçok ilde sandıklarda usulsüzlükler yaşanırken, Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişinin oy kabinine silah ve el bombasıyla girdiği tespit edildi.

EL BOMBASI VE SİLAHLA OY KABİNİNE GİRDİ

El bombası ve silahla oy kabinine girdikten sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına silah doğrultan şahıs, ‘Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” şeklinde tehdit içerikli mesajı oy pusulasının üzerine koyarak fotoğraf çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Oy kabininde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M. Ö şikayet üzerine gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:06