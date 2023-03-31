Samanyolu Haber /Politika / 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye ilk anket şoku /31 Mart 2023 08:26

'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye ilk anket şoku

Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinden sonra yapılan ilk anketin sonuçları açıklandı. TAG Araştırma, dört adayın da yarışa dahil olduğu son anketinin sonuçlarını paylaştı.

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2023 seçimlerine sayılı günler kala, cumhurbaşkanı adayları da netleşti. YSK'nın açıkladığı listeye göre seçim 4 aday arasında gerçekleşecek.

YSK'nın belirlediği aday listesine göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken Cumhur İttifakı'nın adayı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. ATA İttifak Sinan Oğan'ı aday gösterirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.

Adayların imza toplama süreci sona erdikten sonra ekranlara çıkan adaylar iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Son olarak Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında yüzde 16-17 bandında oy alacağını iddia etmişti.


TAG ARAŞTIRMA ANKETİ

Adayların belirlenmesinin ardından gözler anket şirketlerine çevrildi. TAG Araştırma, 4 adayın dahil olduğu son anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 3,2 oldu.

24-30 Mart tarihleri arasında 34 ilde 1700 kişiyle yapılan ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,6

Muharrem İnce: Yüzde 3,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,5
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