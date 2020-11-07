Oy sayım maratonu sürüyor: Gözler 4 eyalette

Yeni başkanın belirlenmesinde kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.



Başkan Donald Trump'ın ise iddiasını sürdürebilmek için Pennsylvania'yı kazanması şart ancak yeterli değil. Diğer üç eyaletten de en az ikisini kazanması gerekiyor.

Biden, Pennsylvania'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.

Biden, Cuma günü bu iki eyalette de öne geçti ve üstünlüğünü korumayı sürdürüyor

Biden, yarışı Trump'ın uzun bir süre önde götürdüğü Pennsylvania ve Georgia'da ise seçim öncesi yapılan analizlerdeki beklentilere uygun olarak mektupla kullanılan oyların sayımıyla birlikte yükselişe geçti.

Aradaki oy farkı Nevada'da 22 bin, Arizona'da ise 29 bin.

Oy sayım sürecini Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evinden takip eden Biden, kentte yaptığı konuşmada, “Rakamlar ortada. Net ve ikna edici bir tablo var karşımızda: Bu yarışı kazanacağız” ifadesini kullandı.





Amerikan seçimleri tarihinde şimdiye kadar en fazla oy alan başkan adayı olduğunu söyleyen Biden, “74 milyonun üzerinde oy topladık. Ulusumuzun büyük çoğunluğunu arkamıza alarak bu yarışı kazanacağız” diye konuştu. Biden, her ırk, din ve inançtan rekor sayıda Amerikalı’nın değişimi tercih ettiğini kaydetti.









TRUMP EKİBİ SEÇİMLERİ MAHKEMEYE GÖTÜRÜYOR





Başkan Donald Trump, oylama sonuçları başkanlık seçimlerini kazandığını göstermezse, hukuki mücadele sözü vermişti. Trump’ın seçim kampanyası oyların sayılmaya devam ettiği ve sonuçların başabaş gittiği eyaletlerde bir dizi dava açtı. Ancak şu ana kadar somut bir sonuç elde edemediler







Georgia’da bir eyalet yargıcı, 53 oy pusulasının zamanında alınmadığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Pennsylvania'da bir yargıç, Trump’ın seçim kampanyasının oy sayma sürecini daha fazla gözlemleme talebini onayladı, ancak kampanyanın talep ettiği gibi sayımı durdurmadı. Benzer bir talep, Michigan'daki bir yargıç tarafından da reddedildi.







ABD Anayasa Mahkemesi 3 Kasım’dan önce, Pennsylvania’nın seçim gününe kadar posta damgalı oy pusulalarını almak için son tarihin uzatılması kararının hatalı olduğu yönündeki iddiaları iki kez reddetti. İkinci ret kararından sonra mahkeme, oy sayımının ardından dava görebileceğini kaydetti. Pennsylvania’da oy sayımı sürüyor ancak 3 Kasım’dan sonra gelen oy pusulaları ayrılıyor.

