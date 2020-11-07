Samanyolu Haber /Gündem / Oy sayım maratonu sürüyor: Gözler 4 eyalette /07 Kasım 2020 10:22

Oy sayım maratonu sürüyor: Gözler 4 eyalette

ABD'de başkanlık seçiminin sonucunu belirlemek üzere kilit eyaletlerdeki oy sayımı devam ederken, Trump kampanyası, Michigan ve Georgia eyaletlerinde açtığı davayı kaybetti

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Yeni başkanın belirlenmesinde kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Biden, sandıkların açılmasından bu yana Nevada ve Arizona'daki üstünlüğünü korudu.

Zaman zaman belli bölgelerden gelen oylar Başkan Trump'ın farkı azaltmasına yol açsa da Biden avantajını sürdürüyor.

Aradaki oy farkı Nevada'da 22 bin, Arizona'da ise 29 bin.

Biden, yarışı Trump'ın uzun bir süre önde götürdüğü Pennsylvania ve Georgia'da ise seçim öncesi yapılan analizlerdeki beklentilere uygun olarak mektupla kullanılan oyların sayımıyla birlikte yükselişe geçti.

Biden, Cuma günü bu iki eyalette de öne geçti ve üstünlüğünü korumayı sürdürüyor

Pennsylvania'daki oy farkı 28 bin, Georgia'da ise 4 binin biraz üzerinde.

Biden, Pennsylvania'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.

Başkan Donald Trump'ın ise iddiasını sürdürebilmek için Pennsylvania'yı kazanması şart ancak yeterli değil. Diğer üç eyaletten de en az ikisini kazanması gerekiyor.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanacağını söyledi, halka birlik çağrısında bulundu, oy sayımı sürecinde sabırlı olmalarını istedi.

Oy sayım sürecini Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evinden takip eden Biden, kentte yaptığı konuşmada, “Rakamlar ortada. Net ve ikna edici bir tablo var karşımızda: Bu yarışı kazanacağız” ifadesini kullandı.

Amerikan seçimleri tarihinde şimdiye kadar en fazla oy alan başkan adayı olduğunu söyleyen Biden, “74 milyonun üzerinde oy topladık. Ulusumuzun büyük çoğunluğunu arkamıza alarak bu yarışı kazanacağız” diye konuştu. Biden, her ırk, din ve inançtan rekor sayıda Amerikalı’nın değişimi tercih ettiğini kaydetti.


TRUMP EKİBİ SEÇİMLERİ MAHKEMEYE GÖTÜRÜYOR 

Başkan Donald Trump, oylama sonuçları başkanlık seçimlerini kazandığını göstermezse, hukuki mücadele sözü vermişti. Trump’ın seçim kampanyası oyların sayılmaya devam ettiği ve sonuçların başabaş gittiği eyaletlerde bir dizi dava açtı. Ancak şu ana kadar somut bir sonuç elde edemediler 

Georgia’da bir eyalet yargıcı, 53 oy pusulasının zamanında alınmadığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Pennsylvania'da bir yargıç, Trump’ın seçim kampanyasının oy sayma sürecini daha fazla gözlemleme talebini onayladı, ancak kampanyanın talep ettiği gibi sayımı durdurmadı. Benzer bir talep, Michigan'daki bir yargıç tarafından da reddedildi.

ABD Anayasa Mahkemesi 3 Kasım’dan önce, Pennsylvania’nın seçim gününe kadar posta damgalı oy pusulalarını almak için son tarihin uzatılması kararının hatalı olduğu yönündeki iddiaları iki kez reddetti. İkinci ret kararından sonra mahkeme, oy sayımının ardından dava görebileceğini kaydetti. Pennsylvania’da oy sayımı sürüyor ancak 3 Kasım’dan sonra gelen oy pusulaları ayrılıyor.
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