Oy sayımı devam ederken Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken yeni açıklama yaptı. Trump, mektuplar aracılığıyla gönderilen oy pusulalarına tepki göstererek, "Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı" dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, ''Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı. Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?" ifadelerini kullandı.





POSTA İLE OY KULLANMA





Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle postayla oy kullanımı bu seçimin merkezini oluşturuyor. Bu kapsamda 9 eyalet ve başkent D.C. tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası gönderdi. 35 eyalet, sadece talep eden edenlere, 6 eyalet ise sandığa gidemeyen, ciddi mazereti olanlara oy pusulası yolladı. Bu sekilde seçmenler desteklediği adayı işaretleyip posta aracılığıyla seçim merkezlerine gönderme imkanına sahip oluyor.





"DEMOKRATLAR OY ÇALACAK"





Ancak Trump, daha önce postayla oy kullanmaya karşı olduğunu birçok kez dile getirerek, "Demokratlar oy çalacak" açıklaması yapmıştı.