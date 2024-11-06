Oy sayımı sürerken Trump zaferini ilan etti: Bu, siyasi bir zafer

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim zaferini ilan ederek, “Açıkça görülüyor ki, bu büyük siyasi bir zafer. 47. başkanınız ve 45. başkanınız olarak seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu, Amerikan halkı için Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak muhteşem bir zaferdir” dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Donald Trump, eşi Melania ve oğulları Eric, Donald Trump Jr ve Barron'un da aralarında bulunduğu bir dizi aile üyesiyle birlikte Florida'daki West Palm Beach'te sahne aldı.





JD Vance de sahnede Trump ile birlikte “seçilmiş” başkan ve başkan yardımcısı olarak tanıtıldı.





Tüm seçim mitinglerinde olduğu gibi Trump, Lee Greenwood'un “God Bless the USA” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.





Trump, zaferini şu sözlerle ilan etti:





“Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası bunun tüm zamanların en iyi siyasi hareketi olduğuna inanıyorum. Yardıma çok ihtiyacı olan bir ülkemiz var ve her şeyi düzelteceğiz. Açıkça görülüyor ki, bu büyük siyasi bir zafer. 47. başkanınız ve 45. başkanınız olarak seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu, Amerikan halkı için Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak muhteşem bir zaferdir.”





“ALTIN ÇAĞ BAŞLAYACAK”

Trump, “Amerika için gerçekten altın çağ başlayacak. Her gün, vücudumdaki her bir nefesle sizin için savaşacağım. Çocukların hak ettiği güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı teslim edene kadar durmayacağım. Ve sizin hak ettiğiniz. Bu Amerika için gerçekten altın çağ olacak. Halk oylamasını da kazandık ki bu harika” ifadelerini kullandı.





Trump, seçim zaferinin Cumhuriyetçilere “Amerika'yı yeniden büyük yapma” imkanı vereceğini belirterek, destekçilerine “Bu çok büyük salonda büyük bir sevgi duygusu var. Yanımda duran bu insanlar inanılmaz insanlar. Sizleri çok mutlu edeceğiz, oylarınızla gurur duymanızı sağlayacağız. Amerika bize eşi benzeri görülmemiş ve güçlü bir yetki verdi” dedi.





Trump, Cumhuriyetçi partinin “Senato'nun kontrolünü geri aldığını” belirterek, “Bunlar zorlu yarışlardı, Senato'daki zaferlerin sayısı kesinlikle inanılmazdı. Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de elimizde tutacağız gibi görünüyor” dedi.





“SAVAŞLARI DURDURACAĞIM”

Trump, Cumhuriyetçilerin “sağduyunun partisi” olduğunu ve “savaşları durduracağını” belirtti.





Önceki başkanlık dönemine atıfta bulunan Trump, “Hiç savaşımız olmadı, dört yıl boyunca hiç savaşımız olmadı. IŞİD'i yenmemiz dışında. IŞİD'i rekor sürede yendik ama hiç savaşımız olmadı. 'Savaş başlatacak' dediler. Ben savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım. Amerika'nın görkemli kaderinin kilidini açacağız, halkımız için en inanılmaz geleceğe ulaşacağız” dedi.





ABD'yi “hiç olmadığı kadar iyi” hale getireceğini söyleyen Trump, Temmuz ayında Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimini hatırlatarak, “Tanrı hayatımı bir sebepten ötürü bağışladı. Bu sebep ülkemizi kurtarmak ve Amerika'yı yüceliğe geri döndürmektir. Ve şimdi bu görevi yerine getireceğiz. Son dört yıldaki bölünmeleri geride bırakmanın zamanı geldi, şimdi birlik olma zamanı ve deneyeceğiz, denemek zorundayız ve bu olacak. Başarı bizi bir araya getirecektir. Tanrı sizi korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun” diye konuştu.





EŞİ VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, “güzel eşi” Melania'ya dönerek “harika bir iş çıkardığını” ve “çok çalıştığını” söyleyerek teşekkür etti.





Eşi Melania'nın vefat eden annesinin “şu anda bu sahnede dursa çok mutlu olacağını” söyleyen Trump, “Çok gurur duyardı” dedi.





Trump, “muhteşem çocuklarına” da teşekkür etti.





“ELON MUSK İNANILMAZ BİR ADAM”

Salonda destekçilerinin, 'Elon' diye bağırması üzerine Trump, “Yeni bir yıldızımız var, bir yıldız doğdu, Elon Musk! O inanılmaz bir adam, bu gece birlikte oturuyorduk. Philadelphia'da ve Pennsylvania'nın farklı bölgelerinde iki hafta boyunca kampanya yürüttü” dedi.





Bir SpaceX roketinin fırlatılışını izlediğini ve böyle bir şeyi sadece Elon'un yapabileceğini söyleyen Trump, “İşte bu yüzden seni seviyorum, Elon” dedi.





Ayrıca, Elon Musk'ın yakın zamanda Kuzey Carolina'da meydana gelen kasırga sonrasında Starlink iletişim sistemini kullanmasını da takdirle karşılayan Trump, “Harikaydı, pek çok hayat kurtardı. Çok fazla hayat kurtardı” diye konuştu.





Trump, Amerika'nın “süper dahilerimizi koruması” gerektiğini de belirterek, “Bizde onlardan çok fazla yok” ifadelerini kullandı.





“ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SİYASİ GERİ DÖNÜŞE TANIK OLDUK”

Trump'ın yardımcısı olan JD Vance, sahneye çıkarak konuşma yaptı.





Kalabalığa dönmeden önce Donald Trump'a saygılarını sunan kendisine başkan yardımcısı olma fırsatı verdiği için teşekkür eden JD Vance, şunları söyledi:





“Bence az önce Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanık olduk. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için, hayalleriniz için, çocuklarınızın geleceği için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Amerikan tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşün ardından, Donald Trump'ın liderliğinde Amerikan tarihindeki en büyük ekonomik geri dönüşe öncülük edeceğiz.”





“ONU DURDURAMADIK”

Seçim kampanyası boyunca Donald Trump'ın açık bir destekçisi olan UFC patronu Dana White, konuşması için sahneye davet edildi.





White, şunları kaydetti:





“Hiç kimse bunu ondan daha fazla hak etmiyor ve hiç kimse bunu ailesinden daha fazla hak etmiyor. Makine sizin peşinize düştüğünde böyle olur. Son birkaç yıldır gördüğünüz şey bunun nasıl göründüğüdür. Onu durduramadık. İlerlemeye devam ediyor. Pes etmiyor. Hayatımda tanıdığım en dirençli, en çalışkan adam.”





Trump ise White'ı “inanılmaz bir adam” olarak nitelendirerek, “birlikte çok şey yaşadıklarını” söyledi.