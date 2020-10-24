Samanyolu Haber /Dünya / Oy verdikten sonra bakın ne dedi /24 Ekim 2020 23:15

Oy verdikten sonra bakın ne dedi

ABD'de başkanlık seçimi için oyunu kullanan mevcut Başkan Donald Trump'ın daha sonrasında ise gazetecilere bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump oyunu Florida eyaletindeki bir kütüphanede kurulan seçim merkezinde kullandı. Trump oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada gülümseyerek "Trump adında bir adama oy verdim” dedi.

ABD'de daha şimdiden 55 milyondan fazla insan oylarını seçim gününden önce kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde yapılacak. Anketlere göre Biden seçim yarışını Trump'ın önünde götürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oy verdikten sonra bakın ne dedi Sonraki Haber >>

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:24