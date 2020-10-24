Oy verdikten sonra bakın ne dedi

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump oyunu Florida eyaletindeki bir kütüphanede kurulan seçim merkezinde kullandı. Trump oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada gülümseyerek "Trump adında bir adama oy verdim” dedi.





ABD'de daha şimdiden 55 milyondan fazla insan oylarını seçim gününden önce kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde yapılacak. Anketlere göre Biden seçim yarışını Trump'ın önünde götürüyor.