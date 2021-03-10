Samanyolu Haber /Ekonomi / Oyak Renault üretime zorunlu ara veriyor /10 Mart 2021 12:23

Oyak Renault üretime zorunlu ara veriyor

Oyak Renault üretime ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunlarının Oyak Renault’yu da etkilediğini bildirdi.

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Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Aoun, “Bursa’da ürettiğimiz yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan’da ve mekanik fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor” ifadelerini kullandı.
 
‘ARADAN SONRA PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEĞİZ’

Bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye’ye de yansıdığını ve üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Aoun, şunları kaydetti:

“Oyak Renault olarak 15-22 Mart’ta üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz.”

Aoun, aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

Aoun, küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bunun küresel otomotiv sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Covid-19 pandemisi, küresel otomotiv pazarında talep daralmasını beraberinde getirdi. Bunun yanında, küresel tedarik zincirinde, özellikle de elektronik bileşen tedarikinde görülen sorunlar, üretimi olumsuz yönde etkiliyor.

Doğal olarak, dünya genelinde yaşanan elektronik bileşen arz sorunundan biz de etkileniyoruz. Daha önce birçok krizle karşı karşıya kaldık. Fabrikamızın en güçlü yönü, çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz. Bu özelliğimiz sayesinde, hızlı müdahalelerle dış kaynaklı krizleri en etkili şekilde yöneterek, üretime üç vardiya olarak devam edeceğiz.”
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