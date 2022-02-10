Oyak Renault'ta üretime ara verme kararı

Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault, 12 Şubat-17 Şubat tarihleri arası bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyurdu.Otomotiv sektöründeki çip tedarik krizi devam ediyor. Çip krizi yüzünden Renault fabrikası üretime bir kez daha ara verecek. Fabrika tarafından işçilere yapılan bilgilendirmede, 12-17 Şubat tarihlerinde fabrikanın bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyuruldu.Şasi montaj ve batarya montaj hattı.MM11 motor montaj hattında 11 Şubat- 16 Şubat tarihleri arasında, MM 85 motor montaj hattında ise 8 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında üretimin yapılmayacağı belirtildi.Dökümhane departmanında ise 9 Şubat- 16 Şubat tarihlerinde üretimin duracağı aktarıldı.Renault fabrikası geçtiğimiz aylarda da üretime çip krizi yüzünden sık sık ara vermişti. Fabrikada en son duruş 24 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında olmuştu.