Samanyolu Haber /Ekonomi / Oyak Renault'ta üretime ara verme kararı /10 Şubat 2022 21:56

Oyak Renault'ta üretime ara verme kararı

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve dünya genelinde etkisi hissedilen çip krizi nedeniyle Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının bazı bölümlerinde üretimi geçici olarak durdurma kararı alındığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault, 12 Şubat-17 Şubat tarihleri arası bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyurdu.

Otomotiv sektöründeki çip tedarik krizi devam ediyor. Çip krizi yüzünden Renault fabrikası üretime bir kez daha ara verecek. Fabrika tarafından işçilere yapılan bilgilendirmede, 12-17 Şubat tarihlerinde fabrikanın bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyuruldu.

Duruşun olacağı bölümler şöyle:

Şasi montaj ve batarya montaj hattı.

MM11 motor montaj hattında 11 Şubat- 16 Şubat tarihleri arasında, MM 85 motor montaj hattında ise 8 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Dökümhane departmanında ise 9 Şubat- 16 Şubat tarihlerinde üretimin duracağı aktarıldı.

Renault fabrikası geçtiğimiz aylarda da üretime çip krizi yüzünden sık sık ara vermişti. Fabrikada en son duruş 24 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında olmuştu.
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