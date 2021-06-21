“OYAK’ta TOTAL kavgası çıktı, yukarıdan telefon geldi”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Pambıkören (Yıldırım Demiören), seni unuttum zannetme. Kâr etmeyen Total’i Mehmetçiğin parasıyla kurulan OYAK’a nasıl sattığını mutlaka anlatacağım.” sözleri dikkatleri Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) çevirmişti.





OYAK geçen yıl haziran ayında Fransız petrol devi TOTAL’in Türkiye lisansı ve bayileri ile akaryakıt şirketi M Oil’i Demirören’den toplamda 450 milyon Amerikan Doları mukabilinde devralmıştı.





Barış Terkoğlu imazıyla bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan makalede OYAK’ın Total’i devri esnasında muvazzaf olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın satışa karşı çıktığı için baskı gördüğü iddia edildi.





“CİHAT YAYCI TOTAL’İN FİYATI FAHİŞ DİYE İTİRAZ ETTİ”





“Her şeyi özetledikten sonra asıl soruya yanıt verelim: Yaycı, OYAK’ın satışına yönetim kurulu üyesi olarak itiraz etti mi? Ettiyse neden etti? Sonrasında baskı gördü mü?” sorusunu yönelten Terkoğlu, “Yaycı konuşmadı, fakat bu soruların yanıtını dönemin tanıklarına sorarak araştırdım. Başından söyleyeyim, Peker’in anlattıklarını kaynaklar doğruladılar.” ifadeleri kullanıldı.





Buna göre Cihat Yaycı, Total’in devralınmasına itiraz etti. Satış müzakarelerinde OYAK, Total’de kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Total’in bilançolarını inceleyen Yaycı, devir işleminin OYAK için kârlı olmayacağını söyledi. 2016’da Demirören tarafından 358 milyon dolara satın alınan Total, dört yılda birçok bayisini kaybetmiş, pazar payı azalmış, kârı düşmüştü. Bu verileri yönetim kuruluna taşıyan Yaycı, “Neden bize yarar sağlamayan bir şirketi alıyoruz?” sorusunu yöneltti.





Terkoğlu’nun makalesinde Yaycı’nın itiraz ettiği başka noktalar olduğu da belirtildi.