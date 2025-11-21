Oylama sonuçlandı: Komisyon İmralı kararını aldı işte sonuçlar ve yaşananlar!

DEM Parti ve MHP yönetimlerinin talebi doğrultusunda “İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesi” görüşüldü.









KİMLER "HAYIR" DEDİ, KİMLER "ÇEKİMSER" KALDI?





İSİMLER YARIN BİLDİRİLECEK





ÖNCESİNDE KURTULMUŞ, PARTİ KOORDİNATÖRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ





KOMİSYON 14.10'DA TOPLANDI





"KAPALI TOPLANTI" OYLAMASI





CHP'DEN SON DAKİKA KARARI: 'ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ'





"KAPALI TOPLANTI" KARARI ALINDI: CHP TOPLANTIYI TERK ETTİ





BAHÇELİ'NİN "İMRALI" ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU





ERDOĞAN: BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI CESURCA





AKP'DEN İLK MESAJ: OLUMLU BAKIYORUZ





DEM PARTİ'NİN HEYETE VERECEĞİ İSİM KESİNLEŞTİ





MHP, İMRALI ZİYARETİ İÇİN FETİ YILDIZ'I GÖREVLENDİRDİ





ÖCALAN'A YAPILAN ZİYARETLER

İktidarın 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak adlandırdığı süreç komisyonu, İmralı Adası’na ziyaretle ilgili kritik görüşmeyi bugün yaptı.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan "İmralı'ya gitme" kararı çıktı."Uzaktan bağlanma ile dinleme" önerisi oylandı ancak kabul edilmedi.Komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.Karar oy çokluğuyla alındı. Komisyondaki oylamada 32 "Evet" oyu çıktı. Oylamada 3 üye "Hayır", 2 üye ise "Çekimser" yönde oy kullandı.AKP, MHP, DEM Parti, EMEP ve TİP "Evet" oyu verdi.Demokrat Parti, DSP ve HÜDAPAR "Hayır" oyu verdi. Yeni Yol grubundan 2 üye "Çekimser" kaldı.AKP - MHP - DEM Parti: 30 EVET (Kürşad Zorlu katılmadı onun haricinde hepsi evet dedi)EMEP-TİP: 2 EVETDP - DSP - HÜDA PAR - 3 OY HAYIRYENİ YOL - 2 OY ÇEKİMSER (Mehmet Emin Ekmen katılmadı)CHP - YRP KATILMADI: 12 OY KULLANILMADIBöylece, karar nitelikli çoğunlukla alınmış oldu.Komisyon kararı uyarınca İmralı’ya gidecek heyette, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden birer temsilci yer alacak. CHP, daha önce yaptığı açıklamayla heyete üye vermeyeceğini duyurduğu için heyet, AKP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu temsilcilerinden oluşacak. Böylece İmralı heyetinin 4 kişiden oluşacağı öngörülüyor.İmralı Adası'na ziyaretin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.Partiler, ziyarete hangi isimlerin katılacağını yarın Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin izin alınacak.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası’na gitmenin kararlaştırılacağı toplantı öncesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki siyasi partilerin koordinatörleriyle bir araya geldi.Meclis'te yapılan toplantıya AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon, tören salonunda saat 14.10 itibarıyla toplandı.Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.Öte yandan CHP beklenen kararını açıklayarak, İmralı'ya yapılacak ziyarete üye vermeyeceğini açıkladı.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon toplantısının kapalı yapılması yönündeki talebini eleştirerek, şunları kaydetti:"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini belirterek, "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir" dedi.Komisyon toplantısının "basına kapalı" devam etmesi kararı alındı.CHP, bu karara tepki göstererek toplantıdan ayrıldı. Toplantı, CHP'siz ve "basına kapalı" devam etti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Kasım Salı günü TBMM'de yaptığı grup konuşmasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ziyaret edilmesi çağrısını yinelemişti.Bahçeli "hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa" Öcalan'ın tutulduğu İmralı adasına kendisinin gidebileceğini söylemişti.Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum: Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.MHP liderinin sözleri iktidar ve muhalefet kanadından farklı tepkilerle karşılanmıştı.AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı ufuk açıcı cesurca açıklamalarıyla sürecin buraya gelmesine eşsiz katkılar sağladı" demişti.DEM Parti açıklamayı, "tarihi sorumluluk alma cesareti" olarak nitelendirmişti.AKP tavrını belirlemek için dün toplanmıştı.AKP'li komisyon üyeleri, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında TBMM'de bir araya gelmişti. 15.30'da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürmüştü.Toplantının ardından konuşan Güler, İmralı'ya gidilmesine olumlu baktıklarını belirterek "Esas olarak İmralı'ya bir ziyaret belliydi. AK Parti olarak olumlu baktığımızı, Cumhur İttifakı'yla beraber ifade etmiştik. Yarınki komisyonda inşallah Sayın Meclis Başkanımız bir değerlendirme yapacak" demişti.Komisyonun, İmralı'da "dinleme faaliyeti" yapacağını ifade eden Güler, "Bir yasama faaliyeti yok, dinleme faaliyeti olacak ve komisyon değerlendirecek. Oylamaya ihtiyaç olur mu, olmaz mı, pek emin değilim" diye konuştu. Komisyon ziyaretinin Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre yapılacağını kaydeden Güler, AKP adına İmralı'ya gidecek kişinin henüz belirlenmediğini eklemişti.Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün düzenlediği basın toplantısında komisyondan ziyarete onay çıkacağını umduklarını söyledi.CHP’ye de seslenen Doğan, "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da bu" ifadelerini kullandı.Doğan, ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.Son olarak, MHP'nin de İmralı ziyareti için görevlendirdiği isim belli oldu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına ben gideceğim" dedi.Eğer komisyon oylamasında İmralı'ya gidilmesi kabul edilirse PKK elebaşı Abdullah Öcalan ilk kez DEM Parti dışındaki partilerden milletvekilleri ile görüşecek.Abdullah Öcalan, süreç boyunca ilgili devlet yetkilileri, avukatları, ailesi ve DEM Parti milletvekillerinden oluşan bir heyetle görüşebiliyordu.Süreç kapsamında Öcalan ile yüz yüze ilk görüşme, Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısından bir gün sonra yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan tarafından "aile görüşü" kapsamında yapılmıştı. Daha sonra DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan'ı ziyaret etmeye başlamıştı.Önder'in 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından heyete Mithat Sancar dahil edildi.Son olarak 3 Kasım'da Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret etmişti.