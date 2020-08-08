Oylar düşünce Akşener'e döndüler

T24 yazarı Mehmet Tezkan bugün yayınladığı videoda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan "Evine dön" davetini ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daveti makul buluyorum" çıkısını değerlendirdi.





İyi Parti'nin parlamenter sistemi savunduğuna işaret eden Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrının arkasında parlamenter sisteme dönüş olabileceğini söyledi.





Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimin ilk turda bitmesi için adaylardan birinin yüzde 51 oy alması gerekiyor. Son anketlerde AKP-MHP ittifakının toplam oy oranı yüzde 42 ila yüzde 45 arasında değişiyor.





"ÖZÜR DİLENMİŞ OLDU"





İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Cumhur İttifakı'nın iki müttefiğinin Akşener'e yaptığı davet için, "Özür dilemek bir erdemdir. Özrü kabul etmek de erdemdir." ifadelerini kullanmıştı.





İyi Parti lideri Meral Akşener, 19 Haziran 2016'da genel başkanlığa aday olduğu kongrede sandıktan birinci çıkmasına rağmen MHP'den ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı.