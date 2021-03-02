Oyları düşen AKP seçim sistemini değiştirecek

Son 3 ayda 16 anket şirketinin sonuçlarını masaya yatıran Reuters Haber Ajansı, AKP ve MHP'nin oylarının düşmeye devam ettiği sonucuna ulaştı. Anketlere göre ekonomik sorunların yanı sıra adalete olan güvensizliğin artmasıyla son bir yıldır zorlanan Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP başta olmak üzere MHP oy kaybediyor. Sonuçlar ağırlıklı kararsızlar olmak üzere muhalefete doğru kayma yaşandığını gösterirken, iktidarın bu sorunu azaltmak için seçim sisteminde değişiklik yapması bekleniyor.





PARTİLER İÇİN YÜZDE 7, İTTİFAKLAR İÇİN YÜZDE 10-12 BARAJI





AKP tarafından yapılan çalışmalarda, daraltılmış seçim sistemine geçilmesi ve partiler için yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi ihtimali güçlenirken, ittifaklar için yüzde 10-12 civarında bir barajın gündeme gelmesi üzerinde duruluyor.





AKP'li yetkililer oy kaybının farkında olduklarını ancak oyların yeniden toparlanmasını beklediğini belirtirken, olası bir seçim dönemine ilişkin olarak yapılacak düzenlemeler kapsamında ise Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nu çalışmalarının ve olası ittifaklar için de bir baraj belirlenmesi ile ilgili çalışmaların da önemli olduğunu belirtiyor.





ERDOĞAN'DAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da iddiaları doğrular nitelikte. Erdoğan hukuk reformunu açıklarken, "Demokratik katılımı geliştirmek için Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatında değişim yapmak üzere kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.





CUMHUR İTTİFAKI ANKET ORTAMALARINA GÖRE DE DÜŞÜYOR





Son üç ayda 16 anket şirketinin yayınladığı sonuçların ortalamasına göre AKP %36.3, CHP %24.8, İYİ Parti %12.7, MHP %9.6, HDP %9.9 seviyesinde bulunuyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde ise AKP %42.56, CHP %22.64, HDP %11.7, MHP %11.1, İyi Parti %9.96 oy almıştı. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur ittifakının 2018'de oyu %53.66 iken son 3 ayda yapılan anketler kıyaslandığında bu oran %45.9'a düşmüş durumda.





ÖZER SANCAR: AKP YÜZDE 30'A İNDİ





Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar, "AK Parti ve Tayyip Erdoğan özellikle uyguladıkları ekonomi politikaları ve dış politika nedeniyle kendi kendisini yıprattı. Yani AK Parti'nin 24 Haziran'da oyu %42 idi. Şu anda %30 buraya inmesi iktidarın halk tarafından benimsenmeyen politikaların sonucu oldu" dedi.





MEHMET ALİ KULAT: EN BÜYÜK ETKEN EKONOMİ VE ADALET





MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin desteği kaybetmesinde en büyük etkinin ekonomi olduğunu belirterek, "İlk defa AK Parti için kızıp oy vermeyeceğini söyleyen bir gri alan oluştu. Eskiden kızarlar ama vereceklerini söylerlerdi. AK Parti'ye kızan seçmen CHP'ye gitmez ya da tersi olurdu. Ama şimdi İyi Parti merkez sağa kaydı, AK Parti'den oy alıyor, yaklaşık %4 gibi. DEVA ve Gelecek Partisi de AK Parti'den alıyorlar" dedi.





"Diğer bir büyük sorun adalet duygusunda oluştu. Sadece mahkemelerdeki adalet değil ki genel olarak adalet algısı bozuldu" diyen Kulat, "Bunun gibi nedenler vatandaşın bir bölümünün yolunu iktidardan ayırması gibi bir sonucu ortaya koyuyor" dedi.





Kadir Has Üniversitesi'nin Ocak ayında yayımlanan Türkiye'nin Eğilimleri 2020 araştırması anketine göre ekonomi geçen yıl ülkenin en büyük sorunu olarak öne çıktı. Ankete göre hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomide yaşanan sorunları en önemli sorun olarak niteleyenlerin oranı %33 olurken, koronavirüs salgını %23.5 ile ikinci en önemli sorun olarak belirtildi.





KEMAL ÖZKİRAZ: EKONOMİ TOPARLASA DA AKP ZORLANIR





"Oy kaybında en büyük neden ekonomi ancak şu anda AKP'nin sorunu sadece ekonominin kötü olması değil" diyen Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Lokantalar kapalıyken kongre yapmaktan tutun, KHK'lara, siyasi yargılamalara kadar yüzlerce birikmiş sorun var. Ekonomi dökülünce muhalefet etmeye başlayanlar saydığım problemleri de daha çok umursar hale geldi. O yüzden ekonomi toparlasa da AKP toparlamakta zorlanır" dedi.







Özkiraz, AKP ile birlikte Erdoğan'ın da oyunun düştüğünü belirterek, "Giden oylar ekonomi ve özgürlük söylemi olan partilere gidecek. Bunların ikisinin de karşılandığı iki parti CHP ve Deva partileri. O yüzden bu iki partinin yükselmesini bekliyorum, Bir de tek büyük sağ alternatif olarak İYİ parti yükselebilir" diye konuştu.





DARALTILMIŞ SEÇİM SİSTEMİ İLE AKP DAHA FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİR







Reuters'in değerlendirmelerine göre özellikle daraltılmış seçim sistemi çok önemli fark oluşturabilir. Yetkililere göre, AKP son dönemde yapılan genel seçimlerde, herhangi bir soru işareti olduğunu gördüğünde ilk olarak gündeme daraltılmış seçim bölgesi uygulamasını getiriyordu ama resmi olarak TBMM’ye hiç sunmamıştı. Çünkü bir şekilde seçimi kazanabileceği bir ortam oluşturduğunu düşündü.





AKP'li bir yetkili, daraltılmış seçim sistemi ile ilgili olarak, "Büyük partilere çok olumlu katkı yapıyor deniyor haklılık var ama temsiliyette adalet açısından önemli bir adım. Bağımsız milletvekillerinin kazanmasının yolu daha iyi açılıyorken, daha adil şekilde seçmenin oylarının meclise yansıması mümkün olacak" dedi.





Yetkiliye göre, büyük illerden örneğin İstanbul 3 bölgeden 30'a çıkabilir, Ankara 2'den 6-8'e çıkabilir, İzmir 5-6’ya çıkarılabilir.





İTTİFAKLAR İÇİN BARAJ





AKP'li yetkililer, gelinen aşamada yaşanan oy kaybının farkında olduklarını ve bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, uzun süredir gündemde olan Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu üzerinden çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.





"Partiler için tek başına seçime katılmasında barajın yüzde 7'ye düşürülmesi konusunda genel bir mutabakat oluştu. İttifak halinde giren partiler için ise toplam oyun yüzde 10-12 gibi belirlenmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda yeni ittifakların oluşturulması da elbette bir seçenek" diyen AKP'li üst düzey bir yetkili, şunları söyledi:





"Daraltılmış bölge de halen seçeneklerden biri olarak duruyor. Ancak milletvekili sayısı ve seçim bölgeleri önemli konular. Mesela İstanbul artık mevcut haliyle devam etmemeli, çok büyük ve çok sayıda milletvekili var."





Olası bir seçimde diğer partiler ve ittifaklar nedeniyle yaşanabilecek kayıpları önlemek için çalışıldığını vurgulayan bir AKP'li yetkili de, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda halen çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Yüzde 7 ya da 5'lik bir seçim barajı olabilir. Buna biraz daha yakın bakılıyor" diye konuştu.





"İttifaklar için de bir baraj belirlenmesi durumu da gündemde. Bu oran yüzde 10 ya da üzeri olabilir" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:





"Diğer yandan milletvekili transferi olması halinde TBMM’de grup kurulamaması vs gibi bazı farklı yollardan mecliste yer alma çalışmaları da engellenebilir."



