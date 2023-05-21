Oyları korumak isteyen Oy ve Ötesi'ne Soylu'dan geçit yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sandık sonuçlarını takip eden Oy ve Ötesi Derneği’ni hedef gösterdi, derneğin sandık başlarında insanlara baskı yaptığını öne sürdü. Soylu, "Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız" dedi.







AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği'ni ziyaret etti.







Soylu, burada yaptığı konuşmada, Oy ve Ötesi Derneği'ni hedef aldı. Oy ve Ötesi Derneği'nin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu savunan Soylu, şunları aktardı:





“SİZ GEZİCİ’SİNİZ, BİZ SİZİ BİLİYORUZ”

"Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye'de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, 'Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz' diyorlar. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız."







