Samanyolu Haber /Dünya / "Oyların yeniden sayıldığı Georgia'da sonuç belli oldu" /13 Kasım 2020 23:59

"Oyların yeniden sayıldığı Georgia'da sonuç belli oldu"

ABD başkanlık seçimlerinde oyların yeniden sayıldığı Georgia'da Demokratların adayı Joe Biden'ın ipi göğüslediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletini kazanarak delege sayısını 306’ya yükseltti.

CNN'in projeksiyonuna göre; ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyetçilerin 'kalesi' olan Georgia'yı kazandı. Biden, Bill Clinton'ın 1992'deki başarısından bu yana Georgia'da zafer kazanan ilk Demokrat aday oldu.

Biden, bu zaferle hanesine 16 delege oyu daha ekleyerek, delege sayısını 306'ya yükseltmiş oldu. Bu sayı, Başkan Donald Trump'ın kazandığı 2016'da sahip olduğu toplam delege sayısına denk geliyor. 

CNN'in Kuzey Carolina'yı kazanacağını öngördüğü Başkan Trump ise, delege sayısını 232’ye yükseltmiş oldu.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi. Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Oyların yeniden sayıldığı Georgia'da sonuç belli oldu" Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:29