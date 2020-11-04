Oyların yeniden sayılması talep edilecek

ABD Başkanı Donald Trump cephesi Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılmasını talep edecek. Biden'ın oylarını arttırdığı Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde şaibe yapıldığını İddia eden Donald Trump, "Ülkemiz için çok kötü" açıklamasında bulundu.



Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da yapılan sayımlarda Biden'in oyları artış sağlarken, Trump'tan şaibe açıklaması geldi.





ABD Başkanı Donald Trump, 3 eyalaetteki oy sayımının şaibeli olduğunu öne süren bir ifade kullanarak, "Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da her yerde Biden oylarını bulup, çıkarıyorlar. Ülkemiz için çok kötü" açıklamasında bulundu.





Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya yöneticisi Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılmasını talep edeceği öğrenildi.