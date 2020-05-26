Öyle anlaşılıyor ki bu işin başında Erdoğan var

SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sarf ettiği sözleri değerlendirdi.





Davutoğlu'nun Dişli'nin emekli edilmesi gerektiği görüşüne atıf yapan Kılıçdaroğlu, "Her şey açık. MİT üstüne düşen görevi yapmış. Bu işin başında ben değilim, başbakan da değil. Kim olabilir bu güç? Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor. Sormak lazım. Zaman içinde bu olayın bütün ayrıntıları ortaya çıkacaktır." dedi.





BEŞ MÜTEAHHİDE PARA KAZANDIRMAK MI, ÇOCUKLARIN YATAĞA AÇ GİRMEMESİ Mİ?





Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin hatalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi.

"Hangi hatadan söz edelim İsmail Bey." diyen CHP lideri, "Bu ülkede Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) vardı. Niye kapadılar bu teşkilatı. Devlet planlama teşkilatı öncelikleri belirler. Nedir benim önceliğim? Beş müteahhide para kazandırmak mı, çocukların yatağa karşı aç girmemesi mi? Devlet yönetiminde aklı, birikimi, liyakati egemen kılmamız lazım." dedi.







"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA KUMPASI BOZMAK BOYNUMUN BORCU"





Erken seçim iddialarına da temas eden Kılıçdaroğlu, "Biz şu anda her şeyimizle hazırız. Onlar 'erken seçim' desin ya da demesin. Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasını nasıl yaptılar. Yüksek Seçim Kurulu'nad (YSK) kumpas kurdular. Şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için de kumpas kuruyorlar. Bu kumpası bozmak benim boynumun borcudur. Seçim barajını kim getirdi? Darbeciler." diye konuştu.





Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonominin duvara tosladığını söyledi.





KILIÇDAROĞLU: NİÇİN İŞ BANKASI?





İş Bankası'nda mülkiyeti CHP'ye ait olan yüzde 28,1'lik payın Hazine'ye devredilmesi için AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatı "darbeci zihniyetin eseri" diye niteleyen Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün vasiyeti var. Onun gereğini yerine getiriyoruz. Atanan 4 görevlimize de iç işlere karışmayacaklarını söyleriz. BDDK zaten 24 saat denetleyebiliyor. Niçin İş Bankası? Hep darbe dönemlerinde olmuştur bu."





"Şimdi de sivil darbe yaşıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar şunu tahrik etmek istiyorlar, CHP sokağa çıksın istiyorlar. Hukuk!" dedi.





"Siz 'Bizi sokağa çekmek istiyorlar' derken ne demek istiyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: "CHP'yi her konuşmada bir şekilde suçluyor. Ahlak sınırlarını aşıyor. Biz sakin sakin cevap veriyoruz. İzmir'deki Çav Bella olayı. Bizim eski bir partilimizi tutukladılar. Kardeşim bunu kim yaptıysa gidip bulmuyorsun dedim. Bu kesinlikle provokasyon. Gideceğini görüyor Beyefendi (Erdoğan)."