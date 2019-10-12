Samanyolu Haber /Gündem / Yine öyle bir cümle kurdu ki! /12 Ekim 2019 20:21

Yine öyle bir cümle kurdu ki!

60'a yakın Baro'nun protesto ettiği daveti kabul ederek Saray'da Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Hukuk teferruattır." sözüne bir yenisini ilave etti. Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta destek veren Feyzioğlu, "Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, CNNTürk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta destek verirken, bölgedeki sivillere yönelik akılalmaz sözler sarf etti.

Feyzioğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillerin terör örgütü tarafından kalkan olarak kullanıldığı iddia etti. 

"SİVİLLERİN HAYATINI KORUMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!"

Feyzioğlu’nun ifadesi şu şekilde: “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa, saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir.” 

4 Eyül'de Saray'da yapılan Adli Yılı Açılış Töreni'ne katılan Feyzioğlu, temel hak ve hürriyetlerin hukukun teferruat olduğunu iddia etmişti. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru avukatların kurduğu Sürgündeki Avukatlar Platformu (Lawyers in Exile) Feyzioğlu'na Berlin'de Alman Avukatlar Birliği binası önünde yaptıkları açıklama ile cevap vermişti.

SÜRGÜNDEKİ AVUKATLAR: HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TEFERRUAT DEĞİLDİR

Açıklamada, “Adalet, hukuk, hak ve özgürlükler, kişi hürriyeti ve güvenliği konuları ‘teferruat’ değil ‘asli’ konulardır. Unutulmamalıdır ki 'teferruat' zannedilen asli konulara karşı bir umursamazlık olursa sonunda zarar eden tüm vatan olur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına inanan hukukçuların yapacağı mücadeleyle hukuksuzlukların sona erdirileceğine inancımız tamdır. Bu inançla mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini yer verilmişti.
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