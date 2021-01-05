Öyle bir gaf yaptı ki!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik bir gafa imza attı.





Türkiye’nin terörler mücadelesinden bahseden Ömer Çelik, iki defa üst üste Türkiye’ye “terör örgütü” dedi.

Çelik, “Türkiye DEAŞ’la da mücadele eden yegane terör örgütüdür” dedi. Devamında da Çelik, “Türkiye PKK ile de mücadele eden yegane terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.







SORUŞTURMA AÇILACAK MI?





Ömer Çelik’in gafı konuşulurken, daha önce canlı yayında kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verdi.





Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması talebi ile şu soruları yöneltti:





1) AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e söylemiş olduğu bu sözlerden ötürü herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır? Ya da suç duyurusunda bulunulacak mıdır?







2) Şahsıma TV programında ifadelerimi açıkça belirtmeme rağmen jet hızıyla soruşturma açılırken, Ömer Çelik’e soruşturma açılması için herhangi bir yerden talimat mı beklenmektedir?





ADALET CHP'LİLERE AYRI, AKP'LİLERE AYRI MI?





3) Kastetmediğim bir sözden dolayı, tarafıma jet hızıyla soruşturma başlatılıp ve yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hakkımda suç duyurusunda bulunulurken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in çok net ifade ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatılmaması ne derecede ahlaki ve vicdanidir?





4) Türkiye’de adalet sistemi Cumhuriyet Halk Partililere ayrı, Adalet ve Kalkınma Partililere ayrı mı işlemektedir?





5) Ömer Çelik’in iki kez üst üste “Türkiye terör örgütüdür” demesi, Türk Ceza Kanunu’nun 301'inci maddesinde belirtildiği gibi “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ve devletini alenen aşağılamak” değil midir?"