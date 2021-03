Öyle bir kıtlık kapıda ki, aşı üretimi bile durabilir

Sudan sonra dünyanın en çok tüketilen ham maddesi olan kum; cam , beton, asfalt ve silikon yapımında kullanıyor.





Diğer taraftan, sadece inşaat sektörü yılda 50 milyar ton kadar kum kullanıyor ve Covid-19 aşıları dağıtılırken önümüzdeki iki yıl içinde dünyanın iki milyar fazla cam şişeye ihtiyaç duyması beklendiği için kuma olan talebin yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaklaşan bir kıtlık, akıllı telefonlardan ofis binalarına kadar her şeyin üretimini yavaşlatacak ve corona virüs aşılarının dünyadaki popülasyonlara ulaştırılması için gereken milyarlarca cam şişenin üretimini geciktirecek.

Araştırmacılar, geçen 20 yılda artan bina yapımı ve akıllı telefon ve diğer kişisel teknolojilere olan talebin artmasının , kum, çakıl ve ezilmiş kaya kıtlığını beraberinde getirdiğini söyledi.CNBC'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nda (UNEP) iklim bilimci olan Pascal Peduzzi, düşünce kuruluşu Chatham House'un ev sahipliği yaptığı yeni bir web seminerinde, 'Sadece kumun her yerde olduğunu düşünüyorduk. Bu nedenle, kum kıtlığının başlayacağı hiç aklımıza gelmezdi. Ama dünyanın birçok bölgesinde bu durum görülmeye başlandı. Önümüzdeki on yıl içinde neler olabileceğini tahmin etmemiz gerekli. Çünkü ileriye bakmazsak, kum tedariği ve arazi planlamasıyla ilgili büyük sorunlarımız olacak” dedi.MİLYONLARCA DOZ AŞININ ÜRETİMİ ERTELENEBİLİR Aşı ları, dünya çapında dağıtmak için milyarlarca flakon ve şırınga gerektiği göz önüne alındığında ise pandemi sırasında cam eksikliği özellikle endişe veriyor. Medikal cam endüstrisi 2020'de talebi henüz karşılamaya başladı, ancak salgın ve ardından gelen aşı üretimi süreci hızla geriye götürdü.İtalyan flakon üreticisi Stevanato Group, Pharma Manufacturing'e verdiği demeçte, flakonlara yönelik küresel talebin önümüzdeki iki yıl içinde 2 milyar kadar artacağını söyledi.FLAKONLARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU SADECE 3 ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLİYORAşı uzmanı James Robinson, aşı 10 dozluk flakonlara yüklense bile pandemi için hala yüz milyonlarca flakonun gerekli olduğunu söyledi.Dünya genelinde, sadece üç şirket (Corning, Schott ve Nipro Pharma Corporation) flakon ve şırıngalar için gerekli olan farmasötik cam tüplerin çoğunu üretiyor. Üç farmasötik cam şirketinin liderleri, küresel bir sağlık krizinin ortasında talebi karşılamak için birlikte çalıştıklarını söylüyor. Corning genel müdürü Brendan Mosher, Pharma Manufacturing'e yaptığı açıklamada, “Sektör, rekabet ruhunu bir kenara bırakıyor' dedi. "Herkesin bu mücadelede birlikte olduğu her zamankinden daha fazla hissettiriyor" ifadelerini kullandı.Peduzzi, durum nedeniyle paniklemenin yardımcı olmayacağını ancak kumla ilgili algının değiştirmesinin zamanının geldiğini söyledi.Chatham House ise kum kaynaklarının yönetimini iyileştirme çabalarını 'düzensiz' olarak nitelendirdi. Bunun nedeni ise ülkeler arasında farklı jeolojik özellikler ve coğrafyadan kaynaklanıyor, aynı zamanda ham maddenin hangi sektörlere dağıtıldığı da büyük önem arz ediyor.İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KUM KULLANIMI SON 20 YILDA YÜZDE 300 ARTTIUNEP'e göre, sadece inşaat sektöründe her yıl yaklaşık 40 ile 50 milyar ton kum kullanılıyor. Bu, durum 20 yıl öncesine göre inşaat sektöründe kum kullanımının yüzde 300'lük bir artış meydana geldiği anlamına geliyor.Öte yandan, çöller gezegenin üçte birini oluştururken, çöl pürüzsüz ve yuvarlak olduğundan inşaatta kullanılamıyor. Ayrıca batılı ülkeleri arka bahçelerinde bir kum madeni istemediğinden, çıkarma çabaları genellikle Hindistan ve Çin gibi yerlerde daha kırılgan ortamlara (nehirler, sahil şeridi ve deniz yatakları) odaklanıyor.Halihazırda ekosistemleri üzerinde ciddi bir etkiye sahip ve talep, su ve rüzgarın kayaların aşınmasından kaynaklanan doğal ikmal oranını geride bırakmaya devam ederken, GRID artan çevresel ve sürdürülebilirlik sorunları konusunda da uyardı.Bununla birlikte araştırmacılar, kum, camdaki ana bileşen olduğu için, 2015 yılında da küresel bir cam kıtlığı yaşandığını söyledi. Bu dönemde müteahhitler penceri yeni gökdelenlere takmak içn bazen aylarca bekledi.