Öyle bir kıtlık kapıda ki, aşı üretimi bile durabilir



Sudan sonra dünyanın en çok tüketilen ham maddesi olan kum; cam , beton, asfalt ve silikon yapımında kullanıyor.





Diğer taraftan, sadece inşaat sektörü yılda 50 milyar ton kadar kum kullanıyor ve Covid-19 aşıları dağıtılırken önümüzdeki iki yıl içinde dünyanın iki milyar fazla cam şişeye ihtiyaç duyması beklendiği için kuma olan talebin yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaklaşan bir kıtlık, akıllı telefonlardan ofis binalarına kadar her şeyin üretimini yavaşlatacak ve corona virüs aşılarının dünyadaki popülasyonlara ulaştırılması için gereken milyarlarca cam şişenin üretimini geciktirecek.