İstanbul’u 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan orijinal tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştı.





Tablonun tanıtım toplantısında kameraların karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.







İMAMOĞLU: KİMİ KAST ETTİĞİNİZİ BİLDİĞİM İÇİN...





İmamoğlu kendisine sorulan, "Sosyal medyada gelen tebrikleri gördük. Bizzat telefonla size gelen tebrikler var mı üst düzeyde?" şeklindeki soru üzerine, “Niçin sorduğunuzu bildiğim için, kimi ya da kimleri kast ettiğinizi bildiğim için; henüz öyle bir telefon almadım. Ancak milletimizin muazzam kutlayışını aldım. Milletin bu kutlaması, sanıyorum onların da gönüllerinden beni kutladığına işarettir." cevabını verdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed'in orijinal üç tablosundan biri olduğu belirtilen tablonun Londra'da müzayededen satın alınarak İstanbul'a getirilmesini sağladı.





“TABLO HAFİF, FAKAT YÜKÜ AĞIR”





Heyecanlı olduğunu belirten İmamoğlu, “Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmed’in, belki de Rönesans döneminin ilk defa kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için.” dedi.





Tablonun güvenliği ve korunmasıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten İmamoğlu, “Buradaki çalışmalar da sonlandığında tabloyu İstanbul’un, İstanbulluların, vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu; Mustafa Kemal Atatürk’ün, İstanbul’un tekrar millete ait olmasını sağladığı 6 Ekim’de, burada, kıymetli İstanbullu hemşerilerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.





7,9 MİLYON LİRAYA SATIN ALINDI





Londra'da dünyaca ünlü Christie's salonunda özel bir koleksiyonerden satın alınan Fatih Sultan Mehmed’in orijinal portresi, 25 Haziran günü düzenlenen müzayedede İmamoğlu’nun talimatıyla 7 milyon 923 bin liraya satın alındı.





Fatih'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tablonun İstanbul’a dönüş yolculuğu başlamış oldu.





Venedikli ressam Bellini’nin atölyesinden çıkan yapıt, gümrük işlemleri tamamlandığı 26 Ağustos 2020 günü teslim alınarak İBB Saraçhane Binasında yapılan; tam güvenlikli, iklimlendirmeli özel korumalı depo alanında dinlendirilmeye alındı.





İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki hazırlanan özel depo; depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon olarak imal edilmiş, üstün yalıtım koşullarına sahip özel korumalı bir alan.





ÖZEL İKLİMLENDİRME VE NEM DENGELEYİCİ





Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebilmekte. Tablonun saklanma şartlarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem kuruldu.





Ayrıca özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturularak eserin tam güvenliği sağlandı. Depo alanı, eserin bakım onarım ve konservasyonunun yapılabileceği şekilde tasarlandı ve atölye alanı olarak kullanılabilecek teknik altyapı oluşturuldu.