Oyun bağımlılığında son nokta!

Oyun bağımlısı olan ve ekran karşısından ayrılmak istemeyenler için özel bir yatak imal eden Japon firma Bauhutte gelen siparişlerden memnun.





Yatak 8 ana parçadan oluşuyor. Bunlar arasında yatak masası, kaldırılabilir yatak başlığı, battaniye, sandalye, kulaklık askısı, içecek ve yiyeceklerin konduğu sehpa, ince şişe rafı, uzun bir masa yer alıyor.





HOPARLÖR SETİ VE OYUN AKSESUARLARI





Ayak kısmına tekabül edecek masaya iki monitör, hoparlör seti ve küçük oyun aksesuarları yerleştirilebiliyor. Yatak sadece oyun oynamak için değil, aynı zamanda canlı yayınları izlemek için de uygun biçimde tasarlandı.





Oyun bağımlılarına özel olarak tasarlanan yatağa abur cubur ve içecek rafı da ilave edibiliyor.





Bauhutte’nin internet sitesinde, “Uyandım ve yatağımdan masaya geçtim. Bu neden bu kadar karmaşık? Oyun yatağı bu problemi çözüyor. Uyanır uyanmaz oyun veya animasyon izleyebilir ve uyuyana kadar geçen süredeki yaşam döngünüzü zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.” ifadeleri yer alıyor.





Sekiz farklı parçadan oluşan yatağın fiyatı yaklaşık 1.048 Amerikan Doları (yaklaşık 6 bin 500 TL).





Şirket yatağın isteğe göre özelleştirilebileceğini belirtiyor.