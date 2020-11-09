Oyun konsollarında rekor satış beklentisi

150 milyar dolarlık hacme sahip oyun sektöründe Covid-19'dan dolayı artan satışlardan PlayStation 5'in (PS5) rakibi Microsoft'un Xbox Series X ve Series S'ten yine daha iyi bir satış grafiği yakalaması bekleniyor.







Japon oyun devi dev oyun bankası ve daha geniş hayran kitlesi sayesinde bir önceki neslin 'ticari savaşını' kazanarak 100 milyondan fazla PS4 satmayı başarmıştı.





İki şirket tarafından yedi yıldır piyasaya sürülen konsolların son versiyonları bu hafta satışa çıkacak. Xbox salı günü mağazalardan alınabilirken PS5 için video oyun tutkunlarının iki gün daha sabretmesi gerekecek. Her iki konsolun fiyatı yaklaşık 300 ila 500 dolar arasında değişecek.





Türkiye'de 10 Kasım'da rafta





Türkiye'de ise Xbox Series X 10 Kasım, PlayStation 5 ise 19 Kasım'da raflardaki yerini alacak. PS5'in fiyatı 8.299 TL, Xbox'un Türkiye fiyatı ise 7,499 TL olacak. Xbox'un CD sürücüsüz olarak piyasaya sürülecek bir alt modelinin fiyatı ise 4,599 TL olarak belirlendi. Xbox Series X 22 Eylül itibarıyla, PS% ise 16 Eylül'den itibaren ön sipariş almaya başlamış fakat stoklar kısa sürede tükenmişti.





Covid-19 satış rekoru getirebilir

Pandemi ise iki konsol üreticisinin rekor satış rakamlarına ulaşmasını sağlayabilir. Medya araştırma şirketi Ampere'ye göre, toplam satışların bir önceki versiyonun satışlarını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şirkete göre Xbox, 3,9 milyon konsol satışı beklerken Sony ise bu yıl yaklaşık 5 milyon PS5'in alıcı bulmasını umuyor.

