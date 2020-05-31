Samanyolu Haber /Teknoloji / Oyun değıil, gerçek! /31 Mayıs 2020 18:26

Oyun değıil, gerçek!

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga'nın Türkiye'de kurulan oyun şirketi Peak'i (Peak Games) 1,8 milyar dolara (12,3 milyar TL) satın alacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga, 2018 yılında devraldığı Gram Games'in akabinde en yüksek tutarlı yeni bir satın almaya daha imza atacak.  

Zynga'nın Türkiye'de kurulan oyun şirketi Peak'i (Peak Games) hisselerini devralmak için müzakere yürüttüğü iddia edildi.

Daha önce 2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın alan Zynga bugünlerde Peak'in 1,8 milyar dolara (12,3 milyar TL) tamamını devralmaya hazırlanıyor. 

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Söz konusu hisse devri tamamlanırsa bugüne kadar internet alanında gerçekleşmiş en büyük satın alma olacak. Çin'in Amazon.com'u diye bilinen Alibaba, kendisi gibi e-ticaret hizmeti sunan Trendyol'u 728 milyon dolarlık hisse satın almıştı. 

Peak'te Earlybird Verwaltungs GmbH yüzde 43,32 ile çoğunluk hisselerine sahip. 

Kurucu Sidar Şahin'in Peak'te yüzde 21,34 payı var. İkinci bireysel çoğunluk ise yüzde 7,74 ile Evren Üçok'a ait. 

Webrazzi'de yer alan habere göre ödeme bir kısmı nakit, bir kısmı ise Zynga hissesi şeklinde olacak. Söz konusu satış gerçekleşirse Peek, "ilk Türk unicorn (1 milyar dolarlık değeri aşan girişim)" unvanını elde edecek.
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