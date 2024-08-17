Samanyolu Haber /Gündem / Aydemir Akbaş hayatını kaybetti /17 Ağustos 2024 09:42

Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan oyuncu Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Yeşilçam'ın önde gelen oyuncularından Aydemir Akbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aybaş, 1.5 sene önce kanser olduğunu açıklamıştı. Aydemir Akbaş, dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bir süredir kanserle mücadele eden senarist, yönetmen, oyuncu ve spor yazarı Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı ve 33 filmin senaryosunu yazdı.

Aydemir Akbaş spor yazarlığı da yaparken, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir. 2 erkek 1 kız de kardeşi vardır. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yaptığı biliniyor.
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