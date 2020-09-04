Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti

Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerde oynadığı rollerle tanınan Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünel, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde rol almıştı.







Ünel doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.





1961 yılındı Mersin'in Silifke ilçesinde doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü.





Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.





1992 yılında Berlin Tiyatrosu'nda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı.





2000'de Fatih Akın’ın yönettiği Temmuz’da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı.