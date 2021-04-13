Samanyolu Haber /Medya / Oyuncu Burak Sergen yoğun bakımda /13 Nisan 2021 09:29

Oyuncu Burak Sergen yoğun bakımda

Oyuncu Burak Sergen, akciğerlerindeki enfeksiyondan kaynaklı solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sergen, evinde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve solunum güçlüğü çektiği için yapılan iki Koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtildi.

 Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"
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