Samanyolu Haber /Spor / Oyuncu değişikliği ile ilgili karar belli oldu /28 Mayıs 2021 18:45

Oyuncu değişikliği ile ilgili karar belli oldu

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 5 oyuncu değişikliği kuralının 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı

SHABER3.COM

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020'den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bugün video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.

Koronavirüsün futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.
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