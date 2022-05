Oyuncu Fred Ward hayatını kaybetti

"True Detective" ve" Grey's Anatomy" dizilerinin yanı sıra "Tremors" ve "Alcatraz'dan Kaçış" filmleriyle tanınan oyuncu Fred Ward, 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünü menajeri Ron Hofmann duyurdu.

Hofmann, oyuncunun 8 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini belirtse de ölüm nedenini açıklamadı.







San Diego'da doğan Fred Ward, oyunculuğundan boksör, oduncu ve ABD Hava Kuvvetleri'nde bir aşçı olarak çalıştı. Ward'un yer aldığı yapımlar arasında "The Right Stuf", "Short Cuts", The Player" bulunuyor.