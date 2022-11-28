Oyuncu Güzin Çorağan yaşamını kaybetti

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.