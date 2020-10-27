Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

42 YILLIK DOSTLUK

Hikmet Karagöz'ün yakın arkadaşı sanatçı Orhan Aydın bu sözlerle veda etti:

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?





1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.





Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.