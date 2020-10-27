Samanyolu Haber /Gündem / Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti /27 Ekim 2020 11:21

Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada duyurdu.

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Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.


Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

42 YILLIK DOSTLUK
Hikmet Karagöz'ün yakın arkadaşı sanatçı Orhan Aydın bu sözlerle veda etti: 

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.

Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.
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