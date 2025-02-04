Oyuncu Melisa Sözen, bir dizideki rolü nedeniyle ifade verdi





İsmi haftalardır 'dizi sektöründe tekelleşme' iddialarıyla anılan Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım'la ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'etki ajanlığı' ifadesi de yer aldı. İktidarın getirmek istediği ve kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme, muhalefet partilerinin teklifi sonrası geri çekilmiş ve yasalaşmamıştı.

Yaz aylarında Sözen, oynadığı karakter üzerinden AKP ve MHP'ye yakın sosyal medyada bazı hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.Sözen 2015'te yayınlanmaya başlayan 'Le Bureau des Légendes' adlı Fransız dizisinin üçüncü sezonunda Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırmıştı. 'Esrin' isimli karakter burada YPJ (Yekîneyên Parastina Jin - Kadın Savunma Birlikleri) ile IŞİD'e karşı savaşıp Fransız istihbaratına da bilgi veriyor.YPJ, Halk Savunma Güçleri'ne (YPG) bağlı bir yapılanma. Türkiye, YPG'yi Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Suriye kolu olarak tanıyor. Ancak PKK'yı terör örgütü gören birçok Batılı ülke YPG'ye aynı tavrı göstermiyor ve hatta destek veriyor.Yaz aylarında Sözen, oynadığı karakter üzerinden sosyal medyada bazı hesaplar tarafından hedef gösterilmişti. Sözen yaptığı açıklamada söz konusu 2015 çıkışlı dizinin 'gizli saklı bir iş' olmadığını belirterek Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi olduğunu belirtmişti. Dizide kendi oynadığı sezonun 2017'de yayınlandığını belirten Sözen, IŞİD'e karşı savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdığını belirtip şunları eklemişti: ''Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen yedi yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.''Sözen'in Pazartesi günü yurt dışından dönüşte diziyle ilgili ifadesinin aldığı bildirildi.Barım'la ilgili soruşturmada tutuklu menajerin sahibi olduğu ID İletişim'e bağlı çalışan Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimler de tanık olarak dinlenmişti. Daha sonra da Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu ile ilgili 'yalan tanıklık' suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.