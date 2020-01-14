"Aşk-ı Memnu" isimli televizyon dizisinde "Hilmi" rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti.

Geçen yıl aniden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Aktuğ'a KOAH teşhisi konulmuştu.

Aktuğ’un şahsi Twitter hesabında “Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağolsun." mesajı yayımlandı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?





İzmir, Çeşme'de doğdu. İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı.





İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Klubü'nde yaptı.





1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu.





Arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.





Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu'nu kurdu.





1983 YILINDA EUROVISION'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ





1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı.





1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında "Giden Gençliğe" ve "Canım" isimli şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.





1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.





Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.





STÜDYO ALBÜMLERİ:





2009: Alışma Bana

2010: Alışma Bana DVD

2011: Siyah Gül

2013 Yaşamak





OYNADIĞI FİLMLER:





2004-2005: Kurtlar Vadisi (Ender Demiray)





2008-2010: Aşk-ı Memnu (Hilmi Önal)





2012 Fetih: 1453 (11. Konstantinos)





2014: Çılgın Dersane Üniversitede (Fuat Hoca)