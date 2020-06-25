Samanyolu Haber /Dünya / Oyuncu Sandra Bullock: Gençlik için çocuk derisi enjekte ettiriyorum /25 Haziran 2020 10:05

Oyuncu Sandra Bullock: Gençlik için çocuk derisi enjekte ettiriyorum

Ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini söyledi.

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Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı The Ellen Show programında genç kalabilmek için Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) yöntemiyle çocuk derisini vücuduna enjekte ettirdiğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, 55 yaşındaki oyuncu, daha çok hücrelerinin yenilenmesi gereken diyabet hastaları için kullanılan EGF halen günümüzde dünyanın tartıştığı bir konuyken Bullock’un böyle bir açıklama yapması tartışma konusu oldu.

Mülteci çocuklardan üretiliyor iddiası 

Her ne kadar Bullock, enjekte edilen derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söylese de, derinin mülteci çocukların tüm organlarından ve derisinden de üretildiği iddia ediliyor.

Öte yandan, söz konusu işlemin seans başı ücreti ise 650 dolar.
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