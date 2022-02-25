Oyuncu Sean Penn Ukrayna'ya gitti

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Ukrayna'ya gittiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Penn'in Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu belirtildi.





Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, oyuncu ve yönetmen Penn'in Kiev'de Rusya'nın saldırısıyla ilgili bir belgesel çektiği aktarıldı. Açıklamada, “Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi” ifadeleri kullanıldı.













'SEAN PENN, BATILI SİYASETÇİLERİN GÖSTEREMEDİĞİ CESARETİ GÖSTERDİ'





Ayrıca yapılan açıklamada Batılı siyasetçiler de eleştirilerek, "Bugün Sean Penn, Ukrayna'dayken Ukrayna'yı destekleyenler arasında. Ülkemiz, böyle bir cesaret ve dürüstlük sergilediği için kendisine minnettardır. Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi" denildi.





Kiev'de bir hükümet basın toplantısına katılırken fotoğraflan oyuncunun Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin resmi Instagram hesabında yayınlanan bir videoda Zelenskyy ile görüştüğü görüldü. Ukrayna’yı en son Kasım ayında ziyaret eden ve askeri yetkililerle görüşen Penn’in Vice Studios için bir belgesel hazırlığında olduğu aktarıldı.