Samanyolu Haber /Gündem / Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti /04 Eylül 2024 14:08

Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

Oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti. Avcı, beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede 15 gündür tedavi görüyordu.

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Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti.

Avcı'nın yaşamını yitirdiğine dair haberi, Sadri Alışık Kültür Merkezi duyurdu. SAKM'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız UMUT."

Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Avcı, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Umut Avcı; “Hep Yek”, “VerKaç”, “Ailece Şaşkınız”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” ve “Kıbrıs Zafere Doğru” isimli filmlerin yanı sıra “Esaretin Bedeli”, “Takım Çantası”, “Gugukkuşu”, “Orjinak Kopya” gibi bir çok önemli tiyatro oyunlarında da yer almıştı.
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