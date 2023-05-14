Oyunu ilk kullanan lider Akşener oldu: 'Sonuca saygı' vurgusu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'nde Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.







Akşener, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde açıklama yaptı.





Akşener, şunları söyledi:





"Milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içinde çalıştık. En fazla seçmene ulaşan organizasyonun içinde yer aldık. Ben 45 yerde miting yapmışım. 54 noktada da program yapmışım. Sadece ben... 66 noktada İmamoğlu, Yavaş aynı şekilde, Kılıçdaroğlu aynı şekilde... Hepimiz çok çalıştık, dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Millet İttifakı bileşenleri olarak bizim yaptığımız şey kutuplaştırmadan, seçmenin derdini dinleyip çözüm üretmek... Seçmen veli nimettir... Bu tutumu öne çıkarmaya çalıştım yıllarca. Çok iftiralar, hakaretler yaşadık ama hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi kısmına geçiriyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."