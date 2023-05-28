Samanyolu Haber /Gündem / Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Otoriter bir yönetimden kurtulmak için... /28 Mayıs 2023 12:20

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Otoriter bir yönetimden kurtulmak için...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra kameralar karşısına geçti.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. 

Okul bahçesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan ana muhalefet partisi lideri, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Bu çok zor bir seçim, her türlü iftira atıldı. Ama ben halkın sağ duyusuna güveniyorum, mutlaka özgürlük gelecek. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan teşekkürlerimi gönderiyorum."
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