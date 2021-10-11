Samanyolu Haber /Gündem / Oz dizisi oyuncusu Granville Adams öldü /11 Ekim 2021 11:11

Oz dizisi oyuncusu Granville Adams öldü

HBO'nun popüler dizisi Oz'un oyuncusu Granville Adams, öldü. 58 yaşındaki oyuncu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

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1997-2003 yılları arasında HBO'da yayınlanan hapishane dizisi "Oz"da canlandırdığı Zahir Arif karakteriyle tanınan oyuncu Granville Adams, 58 yaşında öldü. Adams'ın ölümünü, "Oz" dizisinin baş yapımcısı Tom Fontana duyurdu.

Fontana Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi geceler tatlı prens, melekler şarkı söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Oz" dizisi oyuncusu Dean Winters ise "Kalbim kırık. Michael'ı çok seviyorum. Bu gerçekten acıtıyor" paylaşımında bulundu.

Yine "Oz'dan Kirk Acevedo da Twitter hesabından "Kanserle uzun bir savaştan sonra bugün kardeşimi kaybettim. Kaybetmekte iyi değilim çünkü buna aşina değilim. Granny, bir gün diğer tarafta yine doğrayacağız, o zamana kadar… rahat ol arkadaşım" yazdı.

Adams kanserle mücadele ederken masraflarını "Oz" dizisinden baş yapımcı Fontana ve oyuncu Winters üstlendi.
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