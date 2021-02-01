Samanyolu Haber /Gündem / Özal'ın özel doktoru COVID-19'dan hayatını kaybetti /01 Şubat 2021 12:18

Özal'ın özel doktoru COVID-19'dan hayatını kaybetti

Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr Cengiz Aslan hayatını kaybetti.

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Aslan, Houston'da görev yaparken çalıştığı hastanede Özal'ı ağırlamış ve Özal bir süre Aslan'ın evinde kalmıştı.

Özal, ABD'deki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönmüş ve ANAVATAN Partisi'ni kurmuş ve partisi iktidara gelince de Aslan'ı özel doktoru olarak görevlendirmişti.

Aslan, Özal'ın vefat ettiği tarih olan 1993 yılına kadar özel doktorluğunu yapmıştı.

Aslan, bir aydır koronavirüs ile mücadele ediyordu. Aslan, dün yoğun bakımda hayatını kaybetti.

72 yaşında hayatını kaybeden Aslan, genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan'ın yanına defnedilecek.
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