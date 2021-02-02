Ozan Kabak Liverpool'de

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı belirtildi.







Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceğinin kaydedildiği açıklamada, genç futbolcunun Almanya'da Schalke 04'ün yanı sıra Stuttgart'ta forma giydiği, Galatasaray'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da görev yaptığı bilgisine yer verildi.





Açıklamada, Ozan Kabak'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.





Jürgen Klopp: Ozan Kabak çok büyük bir yetenek





Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonuna kadar kiraladıkları Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu ve birlikte çalışmayı "dört gözle" beklediklerini belirtti.





Liverpool'un resmi web sayfasında açıklamalarına yer verilen Klopp, Ozan Kabak'ın genç yaşta Almanya'ya transfer olduğunu ve kimsenin onun "büyük yeteneği" konusunda şüphesinin bulunmadığını kaydetti.





Klopp, "O, sadece 20 yaşında. Almanya'da iki takımda görev aldı. Futbolcusu olduğu Schalke 04 ligde kötü durumda. Ozan için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu sunabiliriz. Biz onun için uygun bir futbol adımıyız." ifadelerini kullandı.



