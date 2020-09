Ozan Kabak'a 'tükürük cezası' verildi

İskoçya'ya gitmeden önce TRT Spor'a konuşan Albayrak, "Morallerimiz iyi, hazırlıklarımız son derece güzel. Bizim için final maçı. Glasgow Rangers maçının önemini ve ciddiyetini biliyoruz. Çok önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimizden eminim. Allah'ın izniyle İnşallah turu atlayan takım Galatasaray olacak, Türkiye'ye öyle döneceğiz" ifadesini kullandı.







Arda'nın grip olduğunu belirten Albayrak, "Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerinde yine çok değerli arkadaşlarımız var ve inşallah aratmayacaklar" diye konuştu ve ekledi:





"İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, çok az bir limitimiz vardı. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum."





Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04 - Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a beş maç ceza verildi.





Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı bir maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15 bin Euro da para cezası aldı.





Ozan Kabak maç sonrası açıklamasında "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.





Müsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson ise "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık" şeklinde konuşmuştu.





Ozan Kabak'ın bu eylemi bilinçli yapmadığını savunan Schalke 04'ün eski teknik direktörü David Wagner de "Çok çirkin bir hareket gibi gözüküyor ama Ozan'ın bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminim. Çünkü o, bu karakterde bir insan değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.